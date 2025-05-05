Помещения на Брестском бульваре незаконно сдавали в аренду для салона красоты

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения законодательства, регламентирующего порядок использования и распоряжения государственной собственностью. Речь идет о самовольной сдаче в аренду нежилых помещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что председатель ТСЖ одного из домов по Брестскому бульвару в период с 2021 по 2024 год незаконно сдавал в аренду помещения жилого дома. Там размещался салон красоты.

По итогам проверки ее материалы были направлены в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). В настоящий момент его расследование на контроле, уточнили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура Петербурга выявила нарушения при капитальном ремонте жилого дома в Купчино.

Андрей Цедрик