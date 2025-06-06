Министерство дорожного хозяйства Ставрополья получило предупреждение от УФАС
Антимонопольщики выявили нарушения в работе ставропольского «Крайтранса»
УФАС Ставропольского края выдало предупреждение региональному министерству дорожного хозяйства за незаконное расширение видов деятельности подведомственного ГУП СК «Крайтранс». Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Проверка предприятия на соответствие антимонопольному законодательству выявила нарушения. С 2020 года в перечень работ «Крайтранса» включили те, которые не предусмотрены действующими нормами.
Деятельность предприятия контролирует министерство дорожного хозяйства Ставрополья, которое утверждает его устав и вносит изменения.
Ведомство обязали исключить виды деятельности, не попадающие под исключения закона о конкуренции (часть 1 статьи 35.1 Закона о защите конкуренции).