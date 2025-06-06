Министерство дорожного хозяйства Ставрополья получило предупреждение от УФАС

УФАС Ставропольского края выдало предупреждение региональному министерству дорожного хозяйства за незаконное расширение видов деятельности подведомственного ГУП СК «Крайтранс». Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка предприятия на соответствие антимонопольному законодательству выявила нарушения. С 2020 года в перечень работ «Крайтранса» включили те, которые не предусмотрены действующими нормами.

Деятельность предприятия контролирует министерство дорожного хозяйства Ставрополья, которое утверждает его устав и вносит изменения.

Ведомство обязали исключить виды деятельности, не попадающие под исключения закона о конкуренции (часть 1 статьи 35.1 Закона о защите конкуренции).

Николай Аксенов