Минобороны: за ночь сбито 174 дрона, в том числе над Черноземьем

В период с 20:00 5 июня до 4:20 6 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 174 украинских дрона самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. БПЛА сбили над Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил в своем Telegram-канале подробности ночной атаки на город Мичуринск. В результате падения обломков БПЛА разгорелся пожар на одном из предприятий, который был оперативно ликвидирован. Три человека пострадали, двое из них госпитализированы. На месте работают правоохранительные органы, подробностей о разрушениях пока не поступало.

В Воронежской области в течение ночи в трех муниципалитетах было обнаружено и уничтожено более пяти беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

Врио губернатор Курской области Александр Хинштейн в 22:39 сообщил о 38-летнем мирном жителе, пострадавшем от атаки БПЛА. Региональный оперштаб предоставил информацию о восьми сбитых ночью БПЛА.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении 20 дронов над регионом. По его данным, пострадавших и повреждений нет.

В Липецкой области режим воздушной опасности действовал с 00:14 до 6:30.

Вчера в Белгородской области были атакованы сразу пять муниципалитетов, пострадало два мирных жителя.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Ульяна Ларионова