Количество пострадавших из-за атаки БПЛА на курскую деревню выросло до двух
Еще один мирный житель поступил в больницу после атаки украинского БПЛА на деревню Сухая Рыльского района Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
Во время удара 38-летний мужчина находился в автомобиле. Ему оказали первую помощь. Затем родственники доставили курянина в областную больницу.
Изначально сообщалось, что в результате атаки пострадал 48-летний хозяин дома в деревне. Его также отправили в облбольницу.