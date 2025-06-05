Количество пострадавших из-за атаки БПЛА на курскую деревню выросло до двух

Еще один мирный житель поступил в больницу после атаки украинского БПЛА на деревню Сухая Рыльского района Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Во время удара 38-летний мужчина находился в автомобиле. Ему оказали первую помощь. Затем родственники доставили курянина в областную больницу.

Изначально сообщалось, что в результате атаки пострадал 48-летний хозяин дома в деревне. Его также отправили в облбольницу.

Алина Морозова