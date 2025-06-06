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Коммерсантъ FM
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В Мичуринске Тамбовской области при атаке БПЛА загорелось предприятие

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Мичуринске Тамбовской области

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов сообщил о ночной атаке беспилотников в Мичуринске. По предварительным данным, пострадали три человека. На промышленном объекте произошел пожар.

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на одном из предприятий»,— сообщил глава региона, не уточнив деталей. Он отметил, что возгорание было оперативно ликвидировано.

Также в результате атаки БПЛА пострадали три человека, двое из них были направлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Минобороны РФ сообщило, что с вечера четверга до четырех часов утра пятницы силы ПВО сбили над российскими регионами 174 беспилотника.

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