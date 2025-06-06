Клишас: «режим Зеленского» могут признать террористической организацией

Высшее руководство Украины «обладает всеми признаками террористической организации», заявил глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Украинские власти он охарактеризовал как «режим Зеленского».

«Закрепление его (режима.— "Ъ") в таком статусе — уже вопрос времени»,— написал сенатор в своем Telegram-канале.

Следственный комитет квалифицировал как теракты повреждения железнодорожных путей в Курской и Брянской областях в минувшие выходные. В результате подрывов мостов погибли семь человек, пострадало более 120. Также уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ) возбуждено после подрыва путей в Воронежской области в четверг.