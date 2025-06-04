Ущерб от терактов в Курской и Брянской областях оценен в 1 млрд рублей

Ущерб от трех терактов в Курской и Брянской областях составил более 1 млрд руб., сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Об этом глава ведомства рассказал президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства. Возбуждено три уголовных дела, квалифицированных как теракты (ст. 205 УК РФ). Следствие установило, что на курском участке железной дороги произошел подрыв пяти самодельных взрывных устройств (СВУ). Мощность каждого достигала 15 кг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ночь на 1 июня взорвали железнодорожный мост на перегоне между станциями Остапово и Михайловский Рудник в Курской области. Следовавший в этот момент тепловоз и три из 100 пустых вагонов грузового состава из Брянска сошли с рельсов.

«Разрушение железнодорожных путей привело к сходу с рельсов и крушению состава пустых товарных вагонов, перевозимых по маршруту Брянск–Остапово–Михайловский Рудник. Локомотив загорелся, машинист поезда и два его помощника получили телесные повреждения различной степени тяжести», — сообщил господин Бастрыкин.

В Брянской области в результате подрыва пострадали 122 человека, погибли семь. Вечером 31 мая на перегоне между станциями Выгоничи и Пильшино был подорван автомобильный мост. Его плиты упали на поезд с пассажирами, следовавший по маршруту Климов–Москва.

Анна Швечикова