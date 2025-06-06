В Омской области 30% компаний закончили первый квартал 2025 года с убытком

По итогам января—марта 2025 года деятельность 30% организаций Омской области оказалась убыточной, приводит данные Омскстат. Сальдированная прибыль компаний региона составила 23,7 млрд руб., что на 7,1% меньше, чем за тот же период 2024-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суммарная прибыль 70% рентабельных организаций Прииртышья достигла 27,6 млрд руб. Это на 5,6% меньше показателя за январь—март годом ранее.

«Более половины полученной прибыли обеспечили организации обрабатывающих производств»,— отметили в Омскстате. Среди прибыльных также оказались поставщики электроэнергии, газа и пара, торговый и сельскохозяйственный бизнес, транспортные и логистические компании.

Михаил Кичанов