В Омской области 30% компаний закончили первый квартал 2025 года с убытком
По итогам января—марта 2025 года деятельность 30% организаций Омской области оказалась убыточной, приводит данные Омскстат. Сальдированная прибыль компаний региона составила 23,7 млрд руб., что на 7,1% меньше, чем за тот же период 2024-го.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Суммарная прибыль 70% рентабельных организаций Прииртышья достигла 27,6 млрд руб. Это на 5,6% меньше показателя за январь—март годом ранее.
«Более половины полученной прибыли обеспечили организации обрабатывающих производств»,— отметили в Омскстате. Среди прибыльных также оказались поставщики электроэнергии, газа и пара, торговый и сельскохозяйственный бизнес, транспортные и логистические компании.