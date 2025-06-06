Демешин распорядился проверить всех перевозчиков после ДТП с детьми в Хабаровске

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин дал указание начать тотальную проверку всех перевозчиков, имеющих разрешение на работу с детьми, о чем сообщил в своем Telegram-канале. Поводом послужило опрокидывание экскурсионного автобуса с 30 школьниками в пригороде Хабаровска утром 6 июня.

«(Распорядился.— "Ъ") проверить техническое состояние автобусов, здоровье водителей… Предупреждаю: никто из виновных в этой ситуации от ответственности не уйдет!» — написал господин Демешин.

По данным губернатора, все дети ехали из школы №66 в зоосад «Приамурский». Семерых с ушибами отвезли в Первую краевую клиническую больницу, еще пятерых детей вместе с руководителем группы и одним из родителей — во Вторую ККБ. К пострадавшим направился министр здравоохранения региона Станислав Мальцев.

Эрнест Филипповский, Хабаровск