СГУПС обследует Ипподромскую магистраль после обрушения подпорной стены

МКУ «Гормост» заключило контракт с Сибирским госуниверситетом путей сообщения (СГУПС) на обследование подпорных стенок на Ипподромской магистрали после обрушения. Вуз выполнит работы за 8,7 млн руб. в текущем году, сообщает мэрия Новосибирска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Новосибирска Фото: Мэрия Новосибирска

«Полный комплекс работы по восстановлению аварийной подпорной стенки между улицами Писарева и Гоголя в районе дома №49 планируется завершить в 2026 году»,— говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», обрушение подпорной стены произошло в ночь на 21 апреля в районе въезда на ул. Гоголя. Прокуратура региона организовала проверку по факту инцидента.

Александра Стрелкова