В Энгельсе в результате атаки БПЛА начался пожар на промпредприятии

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил о повреждении многоквартирного дома в Энгельсе, а также о пожаре на одном из промышленных предприятий города. Ранее в регионе объявили угрозу атаки БПЛА.

По информации главы региона, поврежден дом на улице Тельмана. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

По предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают экстренные службы.

Ранее Telegram-канал «База» опубликовал видео падения беспилотника на дом в ЖК «Облака» на улице Тельмана в Энгельсе. Также местные жители сообщили о пожаре в районе одного из промышленных объектов города.