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Коммерсантъ FM
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Работу теплохода «Михаил Булгаков» приостановили на 90 дней

Работа теплохода «Михаил Булгаков», на котором обнаружили норовирус, приостановлена на 90 дней по итогам рассмотрения дела об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП). Ранее за девять дней круиза за медицинской помощью обратилось более 100 пассажиров. Это следует из материалов суда, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

По информации материалов суда, отсчет ограничений исчисляется с 30 мая. В течение 90 дней можно заниматься устранением выявленных нарушений, добавили в суде. Если эта работа будет завершена раньше, компания имеет право на обращение в суд о досрочном прекращении наказания.

28 мая в Угличе Ярославской области врачи осмотрели пассажиров, после чего теплоход отправился в Москву. 29 мая специалисты выявили, что к работе на теплоходе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, а также несколько работников без медицинских книжек. При лабораторном обследовании членов экипажа выявлены бессимптомные носители норовируса, включая поваров, кухонных работников и бармена.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по статье об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).

Лайнер курсирует по маршруту Москва—Санкт-Петербург—Москва. Владелец судна — ПАО «Московское речное пароходство».

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