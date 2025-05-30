По факту отравления на теплоходе «Михаил Булгаков» возбуждено уголовное дело

Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по факту отравления на теплоходе «Михаил Булгаков», который причалил в Угличе Ярославской области с заболевшими людьми. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирина Майорова, Коммерсантъ

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ранее «Ъ-Ярославль» со ссылкой на ярославский Роспотребнадзор сообщал, что за девять дней круиза за медицинской помощью обращались более 100 пассажиров.

В Угличе 28 мая врачи осмотрели пассажиров и двум предложили госпитализацию, от которой заболевшие отказались, после чего теплоход отправился в Москву. Роспотребнадзор установил, что этиологический агент заболевания — норовирус. Специалисты выявили, что к работе на теплоходе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, а также ряд работников без личных медицинских книжек. При лабораторном обследовании членов экипажа выявлены бессимптомные носители норовируса, включая поваров, кухонных работников и бармена.

«Следователем СК России совместно с сотрудником Роспотребнадзора проведен осмотр места происшествия, получены образцы продуктов питания, смывы с кухонных предметов и образцы питьевой воды, назначены необходимые судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех причин и условий произошедшего»,— сообщили в следственном управлении.

Алла Чижова