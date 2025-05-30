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Норовирус обнаружили на круизном лайнере «Михаил Булгаков»

Роспотребнадзор обнаружил норовирус на круизном лайнере «Михаил Булгаков», более 100 пассажиров которого ранее обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Лайнер курсирует по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. Пострадавшие обратились за помощью с 19 по 28 мая. Как уточнили в пресс-службе, все заболевшие изолированы, у всех заболевание протекает в легкой форме.

В работе круизного лайнера выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований: к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, а также не имеющие медкнижки. При лабораторном обследовании членов экипажа выявлены бессимптомные носители норовируса, включая поваров, кухонных работников и бармена.

Роспотребнадзор выдал предписания туристической компании «Московский туристический флот» и судовладельцу «Московское речное пароходство» о проведении дополнительных мер по предотвращению эпидемий. Организована дезинфекция.

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