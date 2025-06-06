Страны НАТО подписали декларацию о безопасности Балтийского моря

Министры обороны стран НАТО подписали декларацию о безопасности Балтийского моря. Об этом сообщает Министерство обороны Литвы. Документ подписали в Брюсселе, где прошла встреча глав оборонных ведомств стран-членов альянса.

В тексте декларации подтверждается приверженность альянса укреплению безопасности Балтийского моря путем более тесного сотрудничества НАТО и ЕС, а также обмена информацией и сдерживания враждебной деятельности в регионе.

«С приближением саммита НАТО в Гааге будут разрабатываться действия НАТО в области безопасности Балтийского моря и обсуждаться меры по защите критической подводной инфраструктуры»,— добавили в ведомстве. Саммит НАТО в Гааге пройдет с 24 по 26 июня.

Ранее глава Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что активность НАТО в Балтийском регионе указывает на стремительно нарастающие угрозы со стороны альянса в отношении РФ.