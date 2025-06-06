Трамп ответил на критику своего законопроекта Маском

Президент США Дональд Трамп заявил, что не против критики со стороны Илона Маска, однако добавил, что ему следовало «сделать это несколько месяцев назад». Об этом господин Трамп написал в соцсети Truth Social на фоне публичного конфликта с господином Маском. Он также прокомментировал критику своего законопроекта «Большой красивый билль».

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Фото: Kent Nishimura / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters

«Это один из величайших законопроектов, когда-либо представленных Конгрессу. Это рекордное сокращение расходов на $1,6 трлн и самое большое снижение налогов за всю историю. Если этот законопроект не будет принят, налоги вырастут на 68%, и все будет гораздо хуже»,— написал Дональд Трамп.

Илон Маск назвал проект бюджета США «отвратительной мерзостью» и призвал полностью его переделать. Дональд Трамп уже подписал документ. По словам американского президента, предприниматель раздражен из-за того, что администрация отменила субсидирование автомобильной отрасли.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Не милые бранятся».