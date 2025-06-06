Сборные Испании и Португалии сыграют в финале футбольной Лиги наций

Сборная Испании по футболу, удерживающая звание действующих чемпионов Европы, взяла верх над командой Франции во втором полуфинале Лиги наций. В решающем матче соревнования она сыграет с португальцами.

К 55-й минуте благодаря голам Нико Уильямса, Микеля Мерино, Ламина Ямаля (с пенальти) и Педри испанцы громили соперников со счетом 4:0. На исходе часа игры французы отыграли один мяч (отличился Килиан Мбаппе), но вскоре пропустили вновь (Ламин Ямаль оформил дубль). Французы тем не менее едва не отыгрались в концовке. К четвертой компенсированной минуте счет был 5:4 благодаря мячам Райана Шерки и Рандаля Коло Муани, а также автоголу Дани Вивиана. С таким счетом матч и завершился.

Финал между испанцами, не проигрывающими в 19 последних матчах во всех турнирах, и португальцами состоится 8 июня в Мюнхене. Матч за третье место будет сыгран раньше в тот же день в Штутгарте. За бронзу французы сыграют со сборной Германии.

Роман Левищев