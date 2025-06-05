На маршруте «Екатеринбург — Анапа» из поезда госпитализировали 14 детей

В Анапе госпитализировали 14 детей из организованной группы, у которых после прибытия поезда из Екатеринбурга диагностировали норовирус 2 генотипа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После прибытия состава всех детей из группы направили в городскую детскую больницу для медицинского осмотра. Остальных участников группы поместили в изолятор лагеря «Жемчужина» под медицинское наблюдение.

Согласно данным регионального минздрава, все дети из вагона, где зафиксировали вспышку инфекции, находятся в удовлетворительном состоянии.

«Состояние детей в Лискинской больнице Воронежской области с положительной динамикой, готовятся к выписке и будут доставлены в лагерь. Все дети из вагона, где была зафиксирована вспышка инфекции, в удовлетворительном состоянии»,— подчеркнули в пресс-службе министерства.

Во время поездки на отдых дети пожаловались на плохое самочувствие. Сопровождавшие их педиатры выявили признаки кишечной инфекции легкой формы. Предположительно, причиной заражения стала еда, которую пассажиры взяли с собой из дома.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Воронежской области госпитализированы восемь несовершеннолетних пассажиров поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Анапу. Дети пожаловались на недомогание во время поездки, сопровождавшие их педиатры диагностировали признаки кишечной инфекции легкой формы.

По факту отравления детей СКР возбудил уголовное дело. Основанием стало подозрение в оказании услуг, не соответствующих требованиям.

Анна Гречко