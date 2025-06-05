Дети из Екатеринбурга отравились в поезде по дороге в Анапу

В Воронежской области госпитализированы восемь несовершеннолетних пассажиров поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Анапу. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, дети пожаловались на недомогание во время поездки, сопровождавшие их педиатры диагностировали признаки кишечной инфекции легкой формы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной версии, причиной ухудшения самочувствия могла стать пища, взятая из дома. Отмечается, что питание остальных пассажиров поезда осуществлялось централизованно из вагона-ресторана, признаков аналогичных нарушений у других детей не зафиксировано.

Все восемь заболевших были сняты с маршрута и доставлены в медучреждение на территории Воронежской области, где им оказали необходимую помощь. В настоящее время состояние госпитализированных оценивается как стабильное, клинические симптомы у них отсутствуют.

Оставшаяся часть организованной детской группы продолжила путь к месту отдыха. По прибытии в Анапу дети будут временно размещены в изоляторе лагеря «Жемчужина России» в рамках санитарно-эпидемиологических требований, действующих для организованных детских коллективов.

Вячеслав Рыжков