Футболист Зелимхан Бакаев покидает петербургский «Зенит»

Петербургский ФК «Зенит» объявил об уходе атакующего полузащитника Зелимхана Бакаева. Соответствующая новость появилась в Telegram-канале клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-футболист сине-бело-голубых Зелимхан Бакаев в центре снимка

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Экс-футболист сине-бело-голубых Зелимхан Бакаев в центре снимка

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Футбольный клуб "Зенит" благодарит Зелимхана Бакаева и желает удачи в дальнейшей карьере»,— написали сине-бело-голубые.

Господин Бакаев присоединился к «Зениту» 15 июня 2022 года. В сентябре 2023-го он по договору аренды перешел в «Аль-Вахда» (ОАЭ). По завершении сезона 23/24 футболист вернулся в петербургский клуб, после чего его арендовали подмосковные «Химки».

Всего в составе «Зенита» Зелимхан Бакаев провел 34 матча, в них он отметился тремя голами и тремя голевыми передачами. Вместе с сине-бело-голубыми господин Бакаев стал двукратным чемпионом России, а также обладателем одного Кубка и двух Суперкубков страны.

Ранее «Зенит» объявил об уходе Огнена Мимовича. Защитник турецкого ФК «Фенербахче» выступал в составе сине-бело-голубых на правах аренды.

Дарья Астанина