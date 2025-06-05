27,5 тыс. детей получили медицинскую помощь в рамках национальной благотворительной программы помощи детям «Альфа-Эндо», инициированной Альфа-банком. Программа, действующая уже 11 лет, поддерживает маленьких пациентов с гормональными нарушениями и их родителей. Команда «Альфа-Эндо» помогает найти врачей, пройти обследования, отправить анализы в Москву, наблюдаться у лучших эндокринологов страны — все это бесплатно. Лечиться могут дети даже из самых отдаленных городов, в том числе и дистанционно. Программа также поддерживает родителей маленьких пациентов, предлагая диагностику для снижения рисков наследственных заболеваний. Проект «Альфа-Эндо» финансирует дорогостоящие исследования, обучает врачей и внедряет инновационные технологии.

Японский автоконцерн Nissan Motor, ушедший с российского рынка в 2022 году, подал заявки на товарные знаки, следует из данных Роспатента. Компания планирует зарегистрировать товарные знаки Nissan в разных вариантах написания и дизайна, включая логотипы, а также зарегистрировать другие свои бренды: Infiniti, Nismo и Datsun. Регистрация пройдет по классам МКТУ, включающим транспортные средства, строительство, розничную и оптовую торговлю, а также финансовые услуги.

Доля закупок отечественной радиоэлектронной продукции в ПСБ превысила 85%. Об этом заявил директор департамента трансформации и операционного контроля ИТ ПСБ Игорь Панов, выступая на форуме ЦИПР. «По отдельным категориям техники доля закупок достигает и вовсе 100% — это отечественные сервера, тонкие клиенты, ноутбуки и компьютеры», рассказал Панов. Он также отметил, что ПСБ при поддержке Центробанка готовит проект отраслевого запроса, позволяющего сформировать общие функциональные требования для всех финансовых организаций России и по его итогам провести открытые тестирования оборудования на полигонах Индустриального центра компетенций «Финансы».