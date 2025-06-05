«Мосгортранс»: оповещение москвичей об атаке БПЛА в автобусе было тестовым

На стратегической сессии 5 июня в электробусе была продемонстрирована возможность предупреждения москвичей об атаке беспилотников. Оповещение носило тестовый характер. Об этом сообщили в ГУП «Мосгортранс».

«Демонстрация была организована по просьбе МЧС с целью показать участникам мероприятия технические возможности оборудования в салоне электробуса»,— сказали «Интерфаксу» в пресс-службе.

Видеоролик с предупреждением об атаке дронов показали сегодня главе МЧС Александру Куренкову. Сообщалось, что в московском транспорте будет воспроизводиться информация о возникновении чрезвычайных ситуаций.

В конце мая глава МЧС заявлял, что система гражданской обороны России нуждается в модернизации для максимальной защиты населения от внешних угроз. По его словам, для реализации этой цели МЧС запросило у Минфина 155 млрд руб.