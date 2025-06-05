В общественном транспорте Москвы будут предупреждать об атаках беспилотников

В московском общественном транспорте будут транслироваться оповещения от МЧС о возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе об атаках беспилотников. Видеоролик с примерами таких сообщений продемонстрировали в электробусе для главы ведомства Алексея Куренкова, сообщает «Интерфакс».

Экстренная информация от МЧС будет транслироваться только в транспортных средствах, оснащенных дисплеями. Когда функция станет доступной для пассажиров, не уточняется.

В конце мая господин Куренков заявлял, что система гражданской обороны России нуждается в модернизации для максимальной защиты населения от внешних угроз. По его словам, для реализации этой цели МЧС запросило у Минфина 155 млрд руб.

Екатерина Отрашкевич