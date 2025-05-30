МЧС планирует восстановить советскую систему убежищ за 155 млрд рублей

МЧС России собирается совместно с правительствами регионов восстановить по всей стране объекты гражданской обороны, оставшиеся с советских времен. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков на встрече с журналистами. По подсчетам министерства, на работы потребуется 155 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Куренков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Куренков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Нужно выстраивать систему, способную защитить максимальное количество населения как от военных угроз, так и от чрезвычайных ситуаций», — сказал господин Куренков (цитата по ТАСС). Он также отметил возросшую актуальность подобных укрытий. По словам министра, работа по дооснащению и дооборудованию убежищ уже идет.

Глава МЧС считает, что при строительстве новых объектов нужно учитывать их потенциал в качестве строительных сооружений. Так, в случае чрезвычайной ситуации, подземный паркинг может стать убежищем для населения. «Важно, чтобы люди понимали необходимость убежищ и укрытий, даже если сейчас они кажутся ненужными», — заявил господин Куренков (цитата по ТАСС).

К восстановлению советских объектов гражданской обороны министр предложил привлекать строительные отряды. Он также отметил, что оставшаяся от СССР инфраструктуры используется украинскими войсками для организации укрепрайонов.

Степан Мельчаков