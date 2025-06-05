Обогащение по-итальянски

Через несколько дней после прощания с миланским «Интером» итальянский тренер Симоне Индзаги, как и ожидалось, заключил контракт с клубом «Аль-Хиляль». Его зарплата в команде, занявшей второе место в только что завершившемся чемпионате Саудовской Аравии, по разным оценкам, составит от €20 млн в год до €26 млн. Так или иначе, после смены места работы Индзаги стал одним из наиболее высокооплачиваемых футбольных тренеров мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Итальянский тренер Симоне Индзаги

Фото: Massimo Pinca / Reuters Итальянский тренер Симоне Индзаги

Фото: Massimo Pinca / Reuters

Официальное подтверждение того, что Симоне Индзаги подписал контракт с футбольным клубом «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда, пришло в ночь на 5 июня. О назначении главного тренера сообщила пресс-служба команды, занявшей второе место в завершившемся в конце мая чемпионате Саудовской Аравии. Стороны заключили двухлетнее соглашение через несколько дней после ухода итальянца из миланского «Интера». Примечательно оно прежде всего с финансовой стороны.

По данным американского телеканала ESPN, зарплата Индзаги составит «более €20 млн в год». Итальянская La Gazzetta dello Sport пишет о €25 млн за сезон. Телеканал Sky Sports — о €26 млн.

В любом случае, речь идет не просто о солидной прибавке для специалиста, получавшего на прошлом месте работы €6 млн в год. Такой заработок позволит Симоне Индзаги войти в число самых высокооплачиваемых футбольных тренеров планеты.

Портал GiveMeSport поместил его на второе место с доходом, эквивалентным €26 млн. Уступает он только Диего Симеоне из мадридского «Атлетико» (свыше €30 млн). Чуть ниже зарплата Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити», одного из самых титулованных тренеров в истории игры. Почти в полтора раза меньше зарабатывает Микель Артета из «Арсенала». В два с лишним раза меньше — Луис Энрике, который в конце мая с ПСЖ разнес «Интер» под руководством Индзаги в финале Лиги чемпионов 5:0, с таким крупным счетом, с каким решающие матчи главного еврокубка никто и никогда не выигрывал.

Впрочем, особенным случай Симоне Индзаги можно назвать по другой причине.

Обычно в Саудовскую Аравию отбывали тренеры статусом пониже, вроде Славена Билича, Стивена Джеррарда или предшественника итальянца в «Аль-Хиляле» Жоржи Жезуша. Да даже уехавший в «Ан-Наср» в прошлом году Стефано Пиоли, руководивший до этого «Миланом», не был по-настоящему востребованным среди европейских грандов. У Индзаги, который с «Интером» взял шесть трофеев (правда, все — внутренние, причем победа в чемпионате страны была лишь одна) и дважды дошел до финала Лиги чемпионов (это, несомненно, успех для команды, существенно уступавшей многим грандам и по стоимости состава, и по размеру зарплатной ведомости), вариантов было полно. По сведениям итальянских медиа, им интересовались лондонские «Челси» и «Тоттенхем», а «Интер» предлагал ему продлить контракт на улучшенных условиях.

Свой отъезд на встрече с руководителями «Интера» Индзаги, если верить La Gazzetta dello Sport, объяснил «разочарованием от разгромного поражения в финале Лиги чемпионов», но еще больше — «усталостью после долгого и напряженного цикла». Цикл — это, следует понимать, четыре сезона, на протяжении которых он трудился в клубе.

Тем не менее отдыхать Индзаги будет недолго. Уже 18 июня матчем против мадридского «Реала» «Аль-Хиляль» стартует на клубном чемпионате мира в США.

Другими соперниками саудовского вице-чемпиона по группе H станут мексиканская «Пачука» и «Ред Булл Зальцбург». Впервые турнир пройдет в новом формате, с расширенным до 32 команд составом участников и призовым фондом в $1 млрд. Эти обстоятельства наверняка делают его важнейшим спортивным событием для неевропейских клубов.

Для Саудовской Аравии, которая в 2034 году примет чемпионат мира по футболу среди сборных, турнир будет иметь и большое имиджевое значение. «Аль-Хиляль» к началу соревнования пытается усилить заявку, в которой и так есть множество известных игроков (бывший вингер «Зенита» Малком, знакомый Индзаги по «Лацио» полузащитник Сергей Милинкович-Савич и ярко игравшие в чемпионате Англии Жуан Канселу, Александр Митрович и Рубен Невиш). Цели — настоящие звезды. Один из лидеров «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш сам рассказал O Jogo о том, что отклонил щедрое предложение. CBS писал, что его знаменитый соотечественник Криштиану Роналду, уже более двух лет выступающий за «Ан-Наср», может пополнить состав конкурентов на правах краткосрочной аренды (оба клуба принадлежат Суверенному фонду Саудовской Аравии).

Однако остаток восточной «вахты» не должен стать для Индзаги чересчур напряженным. По уровню интенсивности футбол в Саудовской Аравии и в азиатских региональных турнирах все же сильно уступает европейскому.

Роман Левищев