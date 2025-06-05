В Дегтярске начали прием документов от кандидатов на пост мэра

В думе Дегтярска (Свердловская область) начали прием документов от претендентов на пост главы муниципалитета. Прошлый мэр Вадим Пильников, который возглавлял город с 2018 года, в мае написал заявление об уходе по собственному желанию. В декабре 2024 года он был арестован, его обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 и п. «в» ч. 5 ст. 290).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно решению думы, документы от кандидатов на пост мэра будут принимать до 11 июня. Комиссия проверит их на соответствие требованиям в ходе первого этапа конкурса, который пройдет с 1 по 4 июля. В ходе второго этапа с претендентами проведут индивидуальные собеседования для оценки «профессиональных и личностных качеств». «При оценке комиссия исходит из уровня их профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, знаний, умений, навыков и иных личностных и деловых качеств кандидата»,— сказано в документе.

В конкурсную комиссию входят восемь членов. Дума Дегтярска в ее составе утвердила Ивана Зайчикова, Ильдара Мирсаяпова, Ларису Панину и Александра Сарычева, врио губернатора Денис Паслер одобрил Вадима Дубичева, Елену Омарову, Наталью Соколову и Андрея Язькова.