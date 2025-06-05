Президент Чада поручил приостановить выдачу виз гражданам США

Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно поручил приостановить выдачу виз американским гражданам, передает агентство AFP. Решение было принято в ответ на запрет гражданам его страны въезжать в США, о котором 4 июня объявил Белый дом.

«У Чада нет ни решений, ни миллиардов долларов, которые он мог бы предложить (США.— "Ъ"), но у Чада есть достоинство и гордость»,— написал президент на своей официальной странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Министр иностранных дел Чада Абдулай Сабр Фадул заявил агентству AFP, что правительство было «удивлено» запретом. По его словам, решение «полностью игнорирует» приверженность Нджамены борьбе с терроризмом.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на поездки в Штаты для граждан 12 стран и ограничениях для граждан еще семи государств. Согласно указу, начиная со следующей недели будет «полностью» запрещен въезд в США гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Для граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы эта опция будет ограничена частично: им приостановят выдачу туристических и студенческих виз, но рабочие и семейные визы останутся для них доступны. Главным обоснованием не пускать в США жителей обозначенных стран стали соображения национальной безопасности.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп обозначил страны нон грата».

Анастасия Домбицкая