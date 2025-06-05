Серебро потянулось за золотом

Цены на серебро выросли до максимума за последние 13 лет. Фьючерсы на драгоценный металл подорожали почти до $36 за унцию, а всего с начала года он подорожал на 22%. Часть трейдеров считает, что это не предел, и актив этим летом становится одним из самых выгодных. Так, автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки назвал его самой недооцененной инвестицией. Он заявил, что к концу года серебро подорожает еще в три раза и пообещал обменять на него все свои сбережения в долларах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Почему металл так дорожает? И действительно ли это выгодная инвестиция? Эти вопросы “Ъ FM” задал частному инвестиционному консультанту Андрею Кочеткову: «С точки зрения промышленного использования серебро даже более интересно, чем золото. Если последнее применяется очень ограниченно, то первое — это и стратегический металл в военных технологиях, и средство для очень высокопроизводительных аккумуляторов и так далее. Соответственно, некоторые прогнозы о том, что этот актив будет дорожать и дальше, вполне имеют под собой основания. Текущий уровень действительно является очень интересной точкой входа, тем более серебро начинает догонять золото. Вполне вероятно, что рекорд будет не последним. Могут быть всплески цены и в ближайшие недели, а может быть, и месяцы. Мы видим процесс разложения доллара в связи с очень высоким долгом и непонятной политикой как внутри, так и вовне Соединенных Штатов.

На фоне потери доверия к валютам в первую очередь станут пользоваться вниманием драгоценные металлы. А серебро как отстающее, скорее всего, будет дорожать с большей динамикой, чем золото.

Сегодняшний разрыв цен на эти металлы очень существенный по историческим меркам. Где-то 20-25 лет назад разница между их стоимостью была где-то в 60, максимум в 70 единиц. Сейчас существенно больше, и многие говорят о том, что нужно играть на спреде "продажа золота, покупка серебра". То есть этот спред должен в какой-то момент закрыться».

В апреле разница в цене между металлами выросла до максимума за последние пять лет. Тогда за одну унцию золота на бирже предлагали больше 100 унций серебра. В мае такой отрыв резко сокращался, сейчас индекс золота и серебра упал до 94 пунктов. Такая динамика продлится недолго, считает аналитик группы компаний «МонетаИнвест» Роман Отливанчик: «Если посмотреть на то, что происходит на фондах слитков, то ежедневно растут инвестиции в серебро, в золото они значительно скромнее. Соответственно, этот рост сопровождается притоком капитала и на контракты на CommEX, и на фонды. Я считаю, что это, скорее всего, краткосрочная игра. Спрос на серебро связан с восстановлением промышленного производства. У нас разгораются торговые, тарифные войны, еще боевые действия не закончены.

Пока серебро — это тактический ход, идет перекладка из золота. А потом после консолидации по нему опять произойдет вынос желтого металла вверх и выход из серебра. Коррекция по последнему заканчивается в июне, а затем будет опять переход в золото».

С начала июня золото снова стало дорожать. Сейчас фьючерсы на этот металл торгуются в районе $3,4 тыс. за унцию.

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Егор Парфенов