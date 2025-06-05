В Краснодаре временно ограничат движение шести трамвайных маршрутов

Вечером 6 и 7 июня в Краснодаре изменится схема движения трамваев №2, 3, 15, 20, 21 и 22. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Ограничения связаны с ремонтом путей на пересечении улиц Садовой и Кузнечной. Под изменения попадут последние рейсы — маршруты сократят или перенаправят.

Актуальное расписание размещено на сайте krd.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчерской службы МУП «КТТУ»: 8 (861) 262-51-15.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодар в 2025 году планирует пополнить парк общественного транспорта 50 новыми трамваями. По данным КТТУ, сейчас в городе эксплуатируются 239 трамвайных вагонов, из них 173 — выработали предельный срок службы и не оборудованы кондиционерами.

Анна Гречко