«Ренессанс культуры служения»: специалисты РАНХиГС фиксирует рост интереса россиян к государственной службе. Подобную тенденцию заметили и кадровые агентства. Ситуация начала меняться с 2022 года. Тогда труд чиновника переместился с пятого на второе место в рейтингах популярности рабочих мест. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе также отмечает желание власти улучшить имидж госслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Специалисты РАНХигС по результатам опроса действующих федеральных и муниципальных чиновников пришли к выводу о росте популярности государственной службы. Данную тенденцию обозначили красивым словосочетанием «ренессанс культуры служения». То есть речь идет не о деньгах или поиске славы, а о стремлении принести пользу, помочь государству. Можно назвать это даже проявлением патриотизма. Правда, говорят, что многие быстро разочаровываются, после того как сталкиваются с реалиями госслужбы изнутри: платят мало, работы много, технологии допотопные, нервы треплют и так далее и тому подобное.

В целом создается такое впечатление, что профильным ведомствам поставлена задача изменить имидж российского чиновника среди широких масс населения. Было много раньше разных опросов, и все они показывают, что народ российский не очень жалует официальных должностных лиц. Самая популярная точка зрения, что у них появляется, скажем мягко, возможность незаконного обогащения, используя служебное положение. Собственно, этот аспект также является причиной интереса и даже популярности соответствующих должностей.

В какой-то момент наблюдался всплеск количества желающих стать чиновником. Потом интерес к карьере госслужащего начал снижаться, но затем вновь расти. И даже не по причине широких возможностей для коррупции, хотя, наверное, данный фактор все-таки не стоит сбрасывать со счетов. Просто открывать собственное дело, вести бизнес, во-первых, не у всех получается, а во-вторых, внешние условия не всегда этому способствуют. Рискованное это дело — бизнес. Не каждый к этому готов. При том что в России на современном этапе существует серьезный дефицит квалифицированных и иных кадров. Однако чиновного люда это, похоже, не особо коснулось.

Как бы то ни было, непопулярное слово «чиновник», судя по всему, решили заменить на «служение». Этакий старорусский манер: «иду в должность», «государевы люди», «деньги не главное, а ради пользы государству». Что же, дело хорошее. Только желательно параллельно сократить число так называемых компрометирующих факторов, проще говоря, победить коррупцию. Вот тогда престиж служения заметно повысится. Впрочем, существуют разные точки зрения, например, о том, что коррупцию в России победить невозможно. Да и не только в России, много где. И в этой ситуации сложно будет очень серьезно повысить престиж государственной службы. Хотя работа эта, как было сказано выше, правильная и по всем аспектам нужная.

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Дмитрий Дризе