Бывший замглавы Перми покинул мэрию

Бывший замглавы Перми Игорь Субботин 31 мая покинул пост советника мэра. Как уточнили «Ъ-Прикамье» в мэрии, ему не продлили срок контракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, господин Субботин в конце января 2025 года уступил место Артему Балахнину, который пришел в мэрию с кресла министра ЖКХ и благоустройства. Игорь Субботин считается старожилом мэрии — с 2009 года он возглавлял Дзержинский район Перми, с 2018 года работал в должность вице-мэра города, курирующего коммунальный блок. После ухода с поста замглавы, с ним был заключен срочный контракт советника.