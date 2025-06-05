Бывший замглавы Перми покинул мэрию
Бывший замглавы Перми Игорь Субботин 31 мая покинул пост советника мэра. Как уточнили «Ъ-Прикамье» в мэрии, ему не продлили срок контракта.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Напомним, господин Субботин в конце января 2025 года уступил место Артему Балахнину, который пришел в мэрию с кресла министра ЖКХ и благоустройства. Игорь Субботин считается старожилом мэрии — с 2009 года он возглавлял Дзержинский район Перми, с 2018 года работал в должность вице-мэра города, курирующего коммунальный блок. После ухода с поста замглавы, с ним был заключен срочный контракт советника.