Как Британский совет обвиняли в шпионаже

В феврале 2008 года кандидат в президенты РФ Дмитрий Медведев в интервью изданию «Итоги» заявил, что «финансируемые государством структуры типа Британского совета помимо общественно-просветительской функции выполняют массу других задач, не столь широко афишируемых. В том числе занимаются сбором информации, ведут разведывательную деятельность».

В марте 2008 года господин Медведев в интервью газете Financial Times вновь заявил, что «подобного рода площадки (Британский совет.— “Ъ”) традиционно используются для сбора разведывательной информации».

В феврале 2024 года ФСБ сообщила, что Британский совет причастен к разведдеятельности в интересах Украины. По версии спецслужбы, организация занимается вербовкой российских граждан и украинских беженцев.

В августе 2024 года председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о подготовке обращения в Генпрокуратуру с просьбой признать нежелательной организацию Британский совет, которая «под прикрытием гуманитарных проектов осуществляет в РФ разведывательную деятельность».