ЦБ поднял курс доллара выше 79 рублей

Банк России установил официальный курс доллара на 6 июня на уровне 79,12 руб./$ (+0,62 руб.). Американская валюта подорожала впервые с 31 мая. Курс евро установлен на уровне 90,66 руб./€ (+1,62 руб.). В предыдущий раз валюта дорожала 3 июня.

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На внебиржевом рынке Forex доллар торгуется на уровне 79,55 руб./$ (+0,39%), следует из данных Investing.com. Евро торгуется на уровне 90,99 руб./€ (+0,58%).

В конце мая Банк России впервые за почти два года установил курс доллара ниже 80 руб. Укреплению рубля способствовало несколько факторов, ключевым из которых стало продолжающееся снижение спроса на валюту на внутреннем рынке.

Подробнее — в материале «Ъ» «С валюты какой спрос».

Петр Бузлаев