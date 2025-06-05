Водитель Renault насмерть сбил байкера на улице Руставели

Около половины первого дня 5 июня у дома 42 по улице Руставели 55-летний водитель Renault при повороте со второстепенной дороги не предоставил преимущество и столкнулся с мотоциклом Honda, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Водитель байка ехал в попутном направлении. В результате столкновения он скончался, личность погибшего устанавливают. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело после ДТП на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе с участием Rolls-Royce и мотоцикла Harley-Davidson.

Андрей Маркелов