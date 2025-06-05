Главным тренером клуба НХЛ «Бостон Брюинс» стал Марко Штурм

Немец Марко Штурм назначен на пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинс». Об этом сообщает пресс-служба команды.

46-летний Штурм стал 30-м тренером в истории «Бостона». Как игрок он выступал за клуб с 2005 по 2010 год.

С 2018 года Штурм работал в системе клуба «Лос-Анджелес Кингс». До 2022 года он был ассистентом главного тренера основной команды. Затем возглавил фарм-клуб «Лос-Анджелеса» — «Онтарио Рейн». Штурм также занимал посты генерального менеджера и главного тренера сборной Германии с 2015 по 2018 год. Под его руководством национальная команда стала серебряным призером Олимпиады-2018, уступив в финале сборной России.

В завершившемся регулярном чемпионате «Бостон» занял последнее, восьмое место в Атлантическом дивизионе и впервые за девять лет не сумел выйти в play-off. В ноябре 2024 года с поста главного тренера команды был уволен Джим Монтгомери из-за «нестабильных результатов». До конца сезона обязанности главного тренера исполнял Джо Сакко.

Таисия Орлова