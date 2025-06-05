Инвестор Линч: Европа может возобновить покупку российского газа

Американский миллиардер и инвестор Стивен Линч, который заявлял о желании выкупить «Северный поток-2», считает, что Европа возобновит покупку газа из России. По его словам, западные компании смогут усилить надзор за продажей российского топлива, если газопровод выкупит американская компания.

«Когда они решат, что им нужен газ из России — а они это сделают,— мы будем там. В конце концов европейское руководство изменит свою позицию»,— сказал Стивен Линч газете The New York Times (NYT).

Как пишет NYT, в мае инвестор общался с немецкими чиновниками и пытался убедить их в необходимости покупки «Северного потока-2». Газопровод, по его мнению, должен возобновить работу и поставлять газ в Германию. В конце мая канцлер Фридрих Мерц заявил, что страна сделает «все возможное», чтобы «Северный поток-2» вновь не начал работу.

В ноябре 2024 года Стивен Линч обратился в Минфин США с просьбой разрешить ему принять участие в торгах, если «Северный поток-2» выставят на торги. По его словам, покупка газопровода позволит «контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива».

Подробнее — в материале «Ъ» «О спот, ты мир!».