Замгенсека ООН оценил российскую гуманитарную помощь странам Африки

Российская гуманитарная помощь странам Африки продемонстрировала щедрость российского правительства, заявил в интервью ТАСС координирующий чрезвычайную помощь заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.

«Это крайне важная и очень своевременная поддержка, особенно в вопросах продовольственной помощи, особенно в регионах, где существует реальная угроза голода и голодной смерти,— сказал Том Флетчер в интервью ТАСС.— Это проявление щедрости российского правительства, которое готово участвовать в таких программах».

2 июня глава МИД РФ Сергей Лавров принял в Москве заместителя генсека ООН Тома Флетчера. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, они обсудили ситуацию вокруг конфликта на Украине. На переговорах были также затронуты палестино-израильский конфликт, кризисы в Сирии и Ливане.

Анастасия Домбицкая