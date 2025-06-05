Легковес гигантского масштаба

Бокс расстался с одной из самых неординарных фигур среди тех, которые когда-либо появлялись в этом виде спорта. Украинец Василий Ломаченко завершил карьеру, принесшую ему два олимпийских золота, чемпионские пояса в трех весовых категориях, добытые после перехода в профессионалы, и репутацию феномена с неповторимой техникой и уникальным бойцовским интеллектом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В любительском боксе Василий Ломаченко стал двукратным олимпийским чемпионом, в профессиональном — чемпионом мира в трех весовых категориях

Фото: RICHARD WAINWRIGHT / EPA / ТАСС В любительском боксе Василий Ломаченко стал двукратным олимпийским чемпионом, в профессиональном — чемпионом мира в трех весовых категориях

Фото: RICHARD WAINWRIGHT / EPA / ТАСС

О завершении карьеры Василий Ломаченко объявил постом в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). В нем Ломаченко сообщил, что благодарен судьбе «за каждую победу и каждое поражение на ринге и в жизни».

На самом деле этого заявления, конечно, ждали.

Свой предыдущий, 21-й в профессиональной карьере бой Василий Ломаченко провел в мае прошлого года. В Перте он в 11-м раунде нокаутировал очень известного австралийца Джорджа Камбососа, завоевав титул чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе (до 61,2 кг). Предполагалось, что через несколько месяцев, на излете осени, Ломаченко встретится с еще более заметным, чем Камбосос, противником — американцем Джервонтой Дэвисом. Но вскоре стало ясно, что у 37-летнего ветерана не все в порядке со здоровьем — травмирована спина. С поединком против Дэвиса так и не срослось, а когда в мае уже 2025 года IBF вручала пояс так называемого временного чемпиона американцу Раймонду Мураталле, одолевшему россиянина Заура Абдуллаева, все уже хорошо понимали: скоро эта оговорка — «временный» — будет выкинута, потому что полноценный владелец вряд ли вернется. Слишком затянулся перерыв, слишком скептически настроены те, кто отвечает за его карьеру, скажем, промоутер Боб Арум. Карьера в итоге и вправду оборвалась, оставшись очень яркой страничкой в истории бокса.

Настоящим — без скидок на возраст, на ранг соревнований, на их регламент — феноменом Василия Ломаченко называли, еще когда он выступал в тех состязаниях, что принято называть любительскими. В финале чемпионата мира 2007 года он, совсем молодой, уступил классному российскому бойцу Альберту Селимову. И то первое в официальных боях поражение оказалось для Ломаченко единственным в первой части его боксерской карьеры. А провел он в ней, между прочим, четыре сотни поединков, выиграв два золота Олимпийских игр — 2008 и 2012 годов — и еще множество всяких трофеев, прежде чем перейти в бокс профессиональный ради штурма уникального достижения.

Украинец выиграл дебютный бой в категории до 57,2 кг, а уже во втором, в марте 2014 года, его свели с мексиканцем Орландо Салидо в матче за звание чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO). На кону был рекорд: так быстро до чемпионского статуса не добирался никто. Но Ломаченко уступил матерому сопернику раздельным решением судей. Впрочем, повторить рекорд по скорости восхождения ему удалось в следующем поединке, в котором он справился с американцем Гэри Расселлом-младшим.

А дальше была долгая череда побед, в том числе над знаменитостями вроде кубинца Гильермо Ригондо, венесуэльца Хорхе Линареса, британцев Энтони Кроллы и Люка Кэмпбелла, которая принесла их автору титул еще в двух категориях — до 59 кг и до 61,2 кг — и заставила рассуждать о Василии Ломаченко как о явлении именно беспрецедентном.

Немало легковесов отличались фантастической мобильностью. Но украинец чуть ли не в буквальном смысле танцевал, закручивая вихри сколько угодно раундов, хоть все двенадцать.

Немало легковесов умели работать длинными сериями. Но его серии были поразительно объемными — из пяти-шести ударов — и поразительно разнообразными: по ходу он успевал обмануть соперника ложным финтом, а стрелял в него под совершенно разными и совершенно неожиданными углами. Гарниром ко всему этому выступал крепчайший характер: Линареса Ломаченко нокаутировал, после того как получил серьезную травму плеча и сам побывал в нокдауне. Стиль Василия Ломаченко и методы его отца-тренера Анатолия пытались разобрать на детальки, выяснив главные секреты. Однако, кажется, ничего путного не вышло. И те, кто разбирал, были вынуждены признать, что все дело в исключительном таланте и исключительной любви к боксу. С этим надо родиться.

В 2020 году Василий Ломаченко неожиданно проиграл наглому кубинскому юнцу Теофимо Лопесу. Но это был еще, строго говоря, не закат карьеры. Наоборот, он был близок к тому, чтобы совершить еще один незаурядный подвиг, когда в мае 2023 года столкнулся с выдающимся американцем Девином Хейни. Хейни был абсолютным чемпионом в легком весе, но выкрутился, выиграв по очкам, судя по всему, лишь из-за симпатий судей, зафиксировавших минимальный перевес чемпиона. Их вердикт изумил некоторых матерых бойцов, таких как тот же Линарес, считавших, что Ломаченко заслужил гораздо большего. А через год было возвращение титула в матче с Камбососом и новости о больной спине, огорчившие поклонников феномена куда больше, чем несправедливый проигрыш Хейни. Там-то все еще можно было поправить.

Алексей Доспехов