Движение поездов на Юг России восстановили после ЧС под Воронежем

Движение поездов на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области полностью восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Из-за повреждения железной дороги под Воронежем задержали 21 рейс, в том числе шесть поездов, следующих в Анапу или в обратном направлении.

Специалисты заменили поврежденные элементы и проверили инфраструктуру. Задержанные поезда отправились по своим маршрутам, компания принимает необходимые меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что железную дорогу на перегоне Евдаково – Сагуны повредил взрыв, пострадавших нет.