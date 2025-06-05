Суд снял обеспечение с земельных участков «Инградстроя» в Кузнечихе

Арбитражный суд Нижегородской области отменил обеспечительные меры, наложенные на земельные участки, арендованные спецзастройщиком «Инградстрой» в Кузнечихе. Ранее суд запретил региональному управлению Росреестра регистрировать сделки по этим участкам в Советском районе Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обеспечительные меры были приняты по иску прокуратуры Нижегородской области, которая требует расторгнуть договоры аренды семи земельных участков, переданных застройщику в аренду в 2022 году. Истец полагает, что участки под строительство заходят на береговую линию Кузнечихинского ручья – водного объекта общего пользования, поэтому договоры аренды должны быть аннулированы.

Представители ответчиков в суде пояснили, что на момент утверждения проекта планировки и межевания территории и формирования земельных участков никаких ограничений из-за русла ручья не было. В 2023 году «Инградстрой» выполнил работы по спрямлению русла и устроил водопропускное сооружение, изменив береговую линию водного объекта. В марте 2025 года компания обратилось в областное минэкологии с заявлением об уточнении береговой линии и изменением границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. Эти сведения внесли в государственный водный реестр и Единый государственный реестр недвижимости, следует из материалов арбитражного дела.

Владимир Зубарев