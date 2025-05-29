Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура оспаривает аренду земли в микрорайоне Кузнечиха из-за ручья

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура в Арбитражном суде Нижегородской области потребовала расторгнуть договоры аренды семи земельных участков в микрорайоне Кузнечиха, которые областное минимущества заключило с ООО СЗ «Инградстрой» в 2022 году. Об этом сообщается в судебной картотеке.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что земельные участки под застройку в Советском районе Нижнего Новгорода заходят на береговую линию кузнечихинского ручья – водного объекта общего пользования. По ходатайству истца суд запретил управлению Росреестра по Нижегородской области регистрировать участки.

Ранее прокуратура Нижегородской области решила истребовать в суде у региональных властей земельный участок у деревни Кузнечиха по соседству с третьим озером Щелоковского хутора.

Владимир Зубарев

Новости компаний Все