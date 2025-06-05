В Тольятти возвращен в госсобственость пионерлагерь «Чайка» с землей под ним
Признаны недействительными договоры купли-продажи имущественного комплекса пионерлагеря «Чайка» в Тольятти. А земля под лагерем была изъята из незаконного владения. Постановление вынес Центральный районный суд по иску прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Предметом разбирательства стал земельный участок площадью 4,6 га с пионерлагерем в рекреационной зоне Волги. Изначально объекты находились в собственности государства. Однако с 2012 по 2023 год в результате нелегальных сделок с физлицами они выбыли из законного владения.
Прокуратура выявила нарушения во время проверки и обратилась с иском в суд. Требования контрольного органа были удовлетворены.