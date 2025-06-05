Торговый дефицит США сократился до минимума с осени 2023 года

Вступление в силу первой волны импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом, привело к значительному сокращению торгового дефицита страны. Как следует из данных Бюро экономического анализа, по итогам апреля торговый дефицит США составил $61,6 млрд. Это на 55,5% меньше показателя за март, когда размер дефицита достиг рекордных $138,3 млрд, и минимум с сентября 2023 года. Импорт США в апреле сократился на 16% по сравнению с мартом и составил $351 млрд, в то время как экспорт вырос на 3%, до $289,4 млрд.

Апрельские цифры отражают эффект тарифов Дональда Трампа на товары из-за рубежа. Такая большая разница с мартовским показателем связана с тем, что в прошлом месяце американские компании спешили максимально закупиться товарами до вступления в силу повышенных импортных пошлин. Теперь же ситуация на рынке стабилизировалась, а импортеры находятся в ожидании дальнейших действий администрации президента.

Накануне Бюджетное управление США заявило, что повышение пошлин на импортные товары позволит сократить федеральный дефицит бюджета США на $2,8 трлн в течение следующих десяти лет. Однако эти меры негативно скажутся на росте экономики страны.

Подробнее о пошлинах Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Торговой войне закон писан».

Кирилл Сарханянц