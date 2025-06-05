Тюменские ученые предложили инновационные методы очистки Черноморского побережья

Исследователи Тюменского индустриального университета (ТИУ) принимают участие в разработке комплексного плана восстановления Черноморского побережья, предложив инновационные решения для очистки песка и акватории от нефтяных загрязнений, сообщили в пресс-службе университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Разработки представлены на мероприятии — спутнике Конгресса молодых ученых, проходящем в Анапе. Целью мероприятия является отбор лучших технологических решений для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов и выработка мер для предупреждения подобных аварий в будущем.

Ученые кафедры техносферной безопасности ТИУ Юрий Сивков и Артур Никифоров предложили метод очистки загрязненного песка с помощью низкотемпературного окислительного крекинга, позволяющий расщеплять сложные молекулы мазута на более простые и безопасные соединения. Сейчас разработка находится на стадии патентования.

Вторую разработку представила лаборатория устойчивых водных ресурсов ТИУ. Они предлагают технологию комплексной очистки морских акваторий от нефти с использованием модифицированных природных сорбентов на основе ферромагнетиков. «Магниточувствительные частицы мы вносим на поверхность воды. Частицы на поверхности мазутного пятна образуют корку, которую затем можно собрать мощным магнитом»,— отметил заведующий лабораторией устойчивых водных ресурсов ТИУ Лев Максимов.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в Керченском проливе во время сильного шторма 15 декабря 2024 года, в море вылилось около 2,4 тыс. тонн мазута. При расследовании инцидента выяснилось, что оба судна находились в районе порта Кавказ незаконно — срок их морской навигации закончился в ноябре.

Полина Щуцкая