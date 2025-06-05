ФСБ: железная дорогая в Воронежской области повреждена из-за подрыва

Федеральная служба безопасности подтвердила информацию о том, что железная дорога на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области была повреждена сегодня утром в результате подрыва. Согласно сообщению ведомства, на одном из путей сдетонировало взрывное устройство.

«Все обстоятельства произошедшего расследуются. Проводится осмотр места происшествия. По первым признакам имеются все основания возбуждения уголовного дела по статье "терроризм"»,— рассказали в ФСБ и уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Из-за повреждения железнодорожного полотна движение поездов на перегоне было приостановлено — по последним данным, из-за этого задержали 26 поездов, в том числе пять идущих в Крым и обратно. В 13:51 в РЖД сообщили, что после проверки инфраструктуры движение по одному из путей возобновили.

По данным губернатора Александра Гусева на 14:54, поврежденные железнодорожные пути обследовали, отремонтировали и открыли для движения.

Алина Морозова