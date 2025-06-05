СВР: Британия стремится отстранить правящую в Грузии партию от власти

В Службе внешней разведки РФ заявили, что правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» вызывает у властей Великобритании нескрываемое раздражение. Британия активизировала усилия по отстранению партии от власти.

«И Лондону наплевать на грузинский народ, который на парламентских выборах в прошлом году однозначно поддержал национально ориентированный курс руководства страны»,— говорится в заявлении.

По данным СВР, британские власти планируют значительно увеличить финансирование оппозиционных грузинских неправительственных организаций. Речь идет об около 100 объединений молодежи и студенчества, феминистских движений, структур ЛГБТ-сообщества («Международное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено).

Их нацеливают на радикализацию антиправительственной деятельности. В частности, их научат противостоять полиции во время протестных акций, обходить цифровой контроль властей и готовить диверсии. На следующем этапе Великобритания будет подталкивать такие организации к консолидации усилий с оппозиционными партиями. По расчетам Лондона, это должно встряхнуть грузинскую оппозицию, придать ей второе дыхание.

В мае 2024 года в Грузии начались массовые протесты из-за принятого парламентом закона об иностранных агентах. ЕС и США раскритиковали действия грузинских властей. Тогда «Грузинская мечта» обвинила Запад в «финансировании революционного сценария в Грузии». Осенью протесты продолжились: причиной стала победа «Грузинской мечты» на парламентских выборах, которые оппозиция назвала сфальсифицированными.

О политике «Грузинской мечты» — в материале «Ъ» «Грузия перестает быть убежищем».

Елизавета Шмакова