Матч звезд НБА в сезоне-2025/26 пройдет в новом формате

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер в интервью FoxSports 1 подтвердил, что Матч звезд в сезоне-2025/26 пройдет в новом формате.

Господин Сильвер отметил, что окончательный формат проведения Матча звезд еще не утвержден, однако определена идея — «США против остального мира». Планируется, что баскетболисты из США будут играть против команды игроков НБА из других стран. Матч пройдет 15 февраля и впервые начнется в дневное, а не в вечернее время. Телеканал NBC будет транслировать его между показами соревнований зимней Олимпиады.

«Это лучшее время, чтобы представить формат ''США против остального мира''. Я пока не уверен, каким именно будет формат, но, очевидно, мы тщательно изучили недавний опыт НХЛ (Национальная хоккейная лига — ''Ъ''), который стал очень успешным»,— сказал господин Сильвер.

В 2025 году вместо Матча звезд НХЛ был проведен Турнир четырех наций, в котором приняли участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Опыт НХЛ стал коммерчески успешным: финальный матч между канадской и американской командами привлек 9,3 млн зрителей на американском телеканале ESPN и 7,3 млн зрителей на канадском Sportsnet. При этом Матчи звезд НХЛ в классическом формате за последнее десятилетие не привлекали более 2,2 млн зрителей.

Таисия Орлова