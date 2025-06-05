Дефолт второго порядка

Дефолт по ВВП-варрантам Украины, объявленный S&P, касается бумаг, выданных кредиторам в обмен на реструктуризацию долгов еще в 2015 году. Выплаты по ним привязаны к темпам роста экономики (условие сработало в 2023 году на фоне военного экономического спада годом ранее), однако пока никаких последствий для Киева дефолт не несет — власти ввели мораторий на выплаты и ведут переговоры о новой реструктуризации долга, которые пока не завершены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг ценных бумаг, привязанных к динамике ВВП Украины, до уровня D (дефолт) с CC (высокая вероятность невыполнения эмитентом своих долговых обязательств).

Решение в агентстве объяснили тем, что страна просрочила выплату $0,67 млрд по таким ценным бумагам — срок их погашения наступил 2 июня.

Речь, поясним, идет о ВВП-варрантах — государственных ценных бумагах, выплата по которым зависит от роста экономики. Они были предложены инвесторам украинскими властями в качестве «компенсации» при вынужденной реструктуризации внешнего госдолга еще в 2015 году (см. “Ъ” от 20 апреля 2015 года). По условиям соглашения, при превышении установленного показателя их держатели получают дополнительные выплаты.

Предполагалось, что экономический рост страны на фоне евроинтеграции и «поворота на Запад» ускорится — и несколько срабатываний условия повышенных выплат действительно произошло, однако в последние годы развитие российско-украинского конфликта не давало инвесторам надежд. Парадоксальным образом описанный в проспекте эмиссии сценарий последний раз реализовался уже в 2023 году, когда экономический рост превысил 3%,— после начала военной операции РФ в 2022 году на фоне вызванного ей резкого падения ВВП на следующий год экономика зафиксировала высокие темпы роста, 5,3%.

Произвести платеж кредиторам Украина должна была в 2024 году, но не сделала этого, объявив мораторий и начав переговоры с держателями ВВП-варрантов о новой реструктуризации долга.

Они, впрочем, пока ни к чему не привели — и в мае 2025-го министерство финансов Украины заявило, что платить инвесторам в срок страна не будет. Пока речи о судебном разбирательстве в связи с отсутствием выплат не идет — переговоры продолжаются.

Интересно, что с 2026 года потолка, ограничивающего объем выплат по ВВП-варрантам, не будет (до сих пор он составлял 1% ВВП). То есть при достижении договоренностей и постепенном восстановлении экономики после завершения военных действий платежи могут стать для страны еще более неподъемными — отметим, в том числе этим объясняется критика инструмента украинскими чиновниками. Обязанность платить по этим ценным бумагам остается у страны до 2041 года.

Кристина Боровикова