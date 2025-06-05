Сальдо доложил Путину об обстановке в Херсонской области после обстрелов ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту Владимиру Путину, что все структуры совместно работают над нормализацией ситуации. Область оказалась обесточена в результате удара ВСУ по магистральной трансформаторной подстанции сегодня ночью.

К 12:00 электроснабжение восстановили в Ивановском, Геническом, Нижнесерогозском муниципальных округах. Обесточенными остаются четыре округа. Для восстановления подачи электричества привлечены 12 единиц техники и 36 специалистов. Полностью электроснабжение, по данным МЧС, восстановят к 18:00 мск.

«Все структуры трудятся дружно — органы власти, правоохранители, военные работают во взаимодействии»,— написал господин Сальдо в своем Telegram-канале. Он уточнил, что поддерживает связь с коллегами в Запорожской области, которая также подверглась массированной атаке беспилотников.

Екатерина Отрашкевич