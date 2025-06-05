В Тюмени вынесен приговор за гибель туристки во время похода

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор индивидуальному предпринимателю, признав его виновным в оказании небезопасных туристических услуг, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, в январе 2021 года подсудимый, не имея права на туроператорскую деятельность, организовал поход на «Усьвинские столбы» в Пермском крае, получив за это деньги от участников (5,9 тыс. руб. с человека). «Оказанная подсудимым услуга не являлась безопасной, поскольку подразумевала посещение необорудованного для этого высотного объекта, без квалифицированного сопровождения инструкторов-проводников»,— отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. Проходя по горной тропе, 38-летняя туристка поскользнулась и упала в расщелину. Женщина скончалась от полученных травм.

Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства и лишил его права заниматься туристической деятельностью на 2 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски родственников погибшей о взыскании компенсации морального вреда и расходов на погребение на общую сумму 1,9 млн руб.

Полина Щуцкая